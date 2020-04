"Università, Medicina: piattaforma in tilt, impossibile prenotare esami"

Siamo studenti di medicina dell'Università di Palermo. Vi contattiato per segnalare un'azione illecita da parte dell'università e del corso di studi di Medicina, non l'unica, ma stavolta siamo arrivati al culmine. Il 10 aprile durante la prenotazione degli esami che si svolge sul portale studenti la piattaforma è andata in tilt dalle ore 23:30 a 00:00 per sovraccarico di sistema.

Alla nostra lamentela il sistema informatico di ateneo risponde che non è vero niente e che loro non riscontrano nessun problema. Noi abbiamo gli screen quindi prove tangibili. l'aggravante è che siamo ragazzi di sesto anno prossimi alla laurea e non svolgere anche solo un esame è compromettente la nostra carriera, considerando pure l'emergenza che c'è sul territorio nazionale e la richiesta di medici loro stanno causando ritardi nelle lauree e nella possibilità che altri medici possano lottare in prima linea.

Insomma il punto è che martedì giorno 14 inizieranno questi esami e tantissimi di noi sono rimasti fuori, non possono svolgerli per un errore. Potrebbero risolverlo aprendo nuovamente le prenotazioni ma si rifiutano. Noi siamo stanchi di subire ingiustizie, anticipi immotivati di esami fissati per date successive, annullamenti all'ultimo momento. Bisogna che capiscano che non hanno a che fare con delle bestie. Oltre a questo fatto, il terzo appello a causa dell'emergenza covid non è stato garantito per via telematica come in altre università. C'è stato un anticipo di 10 giorni delle date di esame fissate ad aprile con un preavviso di solo 12 giorni, il che comporta disagi dal punto di vista organizzativo.