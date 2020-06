Una passeggiata in centro... al buio

Da cinque giorni in pieno centro a Palermo la zona compresa tra via Marchese Ugo, piazza Goffredo Mameli, via Costantino Nigra, via Piersanti Mattarella e parte di via Notarbartolo è completamente al buio. Nonostante i continui reclami che i residenti hanno fatto al numero verde competente, nulla è cambiato e al telefono continuano a ripetere che bisognerà aspettare ancora ed eventualmente fare un nuovo reclamo. Com'è noto in tale perimetro vi sono strade prive di insegne luminose dei negozi e quindi ora totalmente al buio. Negli ultimi giorni è diventato impossibile ritirarsi a casa con tranquillità o anche solo portare il cane a fare i propri bisogni. Quanti giorni occorrono a Palermo per riparare un guasto elettrico? Aspettiamo che succeda qualcosa di increscioso e poi intervenire?