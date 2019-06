"Un altro affronto agli abitanti del quartiere Brancaccio..."

Caro popolo di PalermoToday volevo segnalare un grave affronto agli abitanti e specialmente i bambini di questa zona, molto spesso dimenticati dalle istituzioni. Si tratta di un grande spazio libero che veniva usato la maggior parte per gettare ogni tipo di rifiuto, in poche parole una discarica abusiva, questo spazio si trova in via Panzera, propio di fronte la scuola media padre Puglisi.

Un giorno, uno dei tanti, mentre passeggio col mio fidato amico quadrupede mi accorgo che in questa diciamo discarica qualcosa si sta a incominciando a muovere, ho pensato subito che erano sicuramente dei lavori di riqualificazione di questo quartiere dimenticato dalle istituzioni, ma per fortuna non da Dio. Quindi giorno dopo giorno i lavori continuano e spunta un muro di cinta e continuano i lavori di pulizia all'interno dello spazio.

Fino a quando un bel giorno all'ennesima passeggiata del mio amico fidato, spunta un cartello con la scritta: prossima apertura lavaggio auto e posto auto. Non vi lascio immaginare la mia delusione. Un altro spazio di cemento con un lavaggio per auto rubato agli abitanti più piccoli. Con questo chiudo, i ragazzi di questo quartiere sono sempre costretti a scavalcare il recinto della scuola per farsi una partita di pallone. E gli scrivono pure ' stiamo lavorando per voi'