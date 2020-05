Uditore, dove si cammina sui marciapiedi tra sterpaglie e rifiuti

E' semplicemente scandaloso che ci chiedano il regolare pagamento dell'acconto tari mentre i servizi erogati sono pari a zero. In via Uditore non si può più camminare sopra i marciapiedi per le sterpaglie, l'immondizia, le radici degli alberi che hanno dissestato la strada, gli escrementi e quant'altro. Per non parlare dei cassonetti della plastica e della carta sempre strapieni, i fari della pubblica illuminazione spesso spenti... le attività commerciali pagano profumatamente le tasse ma i servizi non esistono. Quando verrà commissariato il comune di palermo?