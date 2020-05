Il cinema resta chiuso e l'Uci regala ai meno fortunati le bibite e gli snack in magazzino

Prosegue l'opera di solidarietà da parte del gruppo Uci Cinemas Italia. L'Uci Palermo in collaborazione con la parrocchia San Francesco di Paola ha donato la merce giacente in magazzino (bibite, patatine e leccornie varie), un piccolo gesto con lo scopo di addolcire le giornate a tutte quelle famiglie che in questo momento si trovano in gran difficoltà. Grazie al nostro staff e ai volontari della parrocchia abbiamo condiviso questa bellissima giornata, dove le parole di ringraziamento da parte delle persone hanno toccato i nostri cuori!