"Imbottigliati nel traffico quotidiano? No, se si fanno le strade nei punti giusti"

Vorrei fare un appello all'Amministrazione affinché possa prendere seriamente in considerazione la possibilità di snellire il traffico di via Oreto. Chi proviene dalla parallela, in direzione autostrada, e volesse svoltare per via Buonriposo, è obbligato ad immettersi sulla sinistra nella carreggiata principale, per poi immettersi nuovamente a destra all’altezza del civico 380 di via Oreto. Questa svolta obbligata non fa altro che incrementare il traffico che grava sulla corsia principale. Ad obbligare tale manovra è un lembo di terra incolta di pochi metri. Basterebbe asfaltarla per decongestionare il traffico diretto verso la via Buonriposo, rendendo così le due corsie indipendenti. Spero che il mio appello venga ascoltato.