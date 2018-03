Via Leotta e i preparativi alla Vampa: "Tradizioni o inciviltà?"

Quando si supera quella linea sottile che sta tra il rispetto delle tradizioni ed il saper stare in questo mondo come essere umani dotati di un minimo intelletto (e non le bestie quali si dimostrano tanti). Con il pretesto di fare la "vampa" per festeggiare San Giuseppe, come ogni anno si raccolgono cataste di legna (e fin qui tutto nella norma), ma quest'anno si è andato oltre passando alla vandalizzazione da parte di ragazzini che non avendo avuto modo di poter fare nulla (visto che la Rap aveva provveduto pochi giorni prima a pulire la zona dai precedenti ingombranti) hanno pensato bene di portare tutto lo schifo che abbiamo nella foto da altre parti della città, giocando a fare in mille pezzi la legna e rompendo con gli appositi attrezzi persino i contenitori della spazzatura svitando le ruote dei contenitori che ovviamente non stanno più in piedi, passando da 5 a 3, senza parlare della pericolosità della situazione in quanto alle spalle ci sono case e depositi. Tutto questo non è più tradizione ma pretesto per dimostrare la propria inciviltà.