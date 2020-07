Tracce di un'istituzione a Palermo, la Trattoria Shangai alla Vucciria

La Trattoria Shangai è stata una delle più famose tra quelle palermitane, sita nel cuore della Vucciria, caratteristica per la sua terrazza che si affaccia ancora, dismessa, su piazza Caracciolo, coperta allora da tendoni rossi. Andarvi a mangiare era imprescindibile, per chi viveva a Palermo e per chi giungeva per la prima volta nel capoluogo siciliano. Questa Trattoria venne scelta come set di film e fu soggetto per quadri e fotografie memorabili. Dopo aver chiuso i battenti nel clima di abbandono che ha segnato la vitalità della Vucciria qualche anno fa, oggi è in vendita. Nel vicolo Mezzani, dell'antica attività restano due insegne datate che invitavano i passanti a gustare un buon piatto siciliano di calamari e le specialità della casa, pasta con le sarde e broccoli in tegame.