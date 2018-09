Purtroppo assistiamo ancora all'abbandono dei rifiuti in modo incontrollato.Non si riesce a capire perché se gli operatori passano ogni giorno da casa, se costa pochi soldi disfarsi degli inerti li dobbiamo abbandonare dove capita. Le foto sono state scattate al Ponte Vittoria ed in via Saraceni. Nel filmato si vede la testa di un maiale buttato stamane.