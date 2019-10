"Torre-faro dello svincolo di via Belgio spenta da anni: anche il Comune rispetti il codice della strada..."

Buongiorno, stanotte alle 3 circa su viale Regione poco prima dello svincolo di via Belgio, direzione Trapani, vedo piazzato un autovelox della municipale. E' giusto ci sta tutto, soprattutto per i furbetti che decelerano per evitare il fisso e poi giù a tavoletta come missili. Il codice della strada va rispettato! Cento metri più avanti noto la solita torre-faro dello svincolo di via Belgio già spenta da qualche anno....e penso: ma il codice della strada non andrebbe rispettato anche dalla Amministrazione proprietaria dell’asse viario? Ma la pattuglia che presidiava l’autovelox avrà segnalato che poco innanzi esiste un pericolo per gli automobilisti?