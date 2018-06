Via Ragusa Moleti, tolti i rifiuti ingombranti: resta solo il wc

Dopo una settimana dal mio appello sui rifiuti ingombranti lasciati sul marciapiede di via Ragusa Moleti davanti all'omonima scuola elementare, oggi le maestranze della Rap hanno ritirato il tutto lasciando solo il wc. Come mai non hanno portato via tutto? Forse in programma vogliono realizzare un gabinetto pubblico su questo luogo? In attesa di una risposta ringrazio il personale della Rap per il lavoro svolto e spero che i nostri concittadini abbiano sempre il rispetto per questa nostra bella città.

Giuseppe Li Causi