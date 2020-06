Coronavirus, test sierologico gratuito presso la cooperativa sociale "Giorgio La Pira"

Presso la cooperativa sociale "Giorgio La Pira" onlus è possibile effettuare il test sierologico in grado di rilevare la risposta anticorpale al virus SARS-Cov-2, in collaborazione con l'associazione "Amicizia fra i Popoli"di Palermo, ente no profit di promozione culturale e sociale. Gli enti indicati daranno, pertanto, la possibilità a chi vorrà aderire, e previa registrazione in elenco, di effettuare lo screening quantitativo per la ricerca sierologica lgG e lgM e di eventuali positività Covid-19 . L'ingresso ai locali dedicati avverrà nel pieno rispetto delle norme sanitarie specie quelle anti-assembramento e con gli adeguati dpi, forniti anche in loco dai volontari.

Gli interessati è bene che si raccordino per tempo così da essere inseriti in elenco e avere un orario certo per la loro procedura di prelievo contattando il numero 091 391373. L'orario e il giorno per eseguire il test sarà il 1° luglio dalle 15.30 alle 18. Per agevolare i turni, si prega di presentarsi nell'orario preventivamente accordato durante la prenotazione. L'iniziativa è gratuita.