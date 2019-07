"Terrasini, rubinetti quasi a secco da 4 giorni"

Da circa 4 giorni non viene più assicurata l'erogazione dell'acqua nel comune di Terrasini in piena stagione turistica e con la temperatura a 50 gradi. Solo nella giornata di ieri dietro pressioni degli abitanti è stata erogata l'acqua per un'ora dalle 17 alle 18 ma utilizzabile solo con pompe autoadescanti. Pare che Amap non fornisca più questa zona costiera come è stato comunicato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Terrasini e si farà il possibile per assicurare un minimo di erogazione.