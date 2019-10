Stazione, terminal dei bus in via Fazello senza bagni e panchine

Vorrei porre in evidenza l'assenza di alcuni servizi presso la nuova stazione dei pullman in via Fazello, accanto al binario 10 della Stazione Centrale. Stazione dei bus peraltro inaugurata a gennaio. La questione posta in rilievo attiene all'assenza di panchine e di cestini della spazzatura ma, soprattutto, il problema principale riguarda la presenza di bagni per l'utenza mai utilizzati sin dall'apertura della stazione, fiore all'occhiello dell'amministrazione. Mi auguro si trovi una soluzione a questo problema che investe sia passeggeri che lavoratori.