Telaio di finestra abbandonato in via Roma: "Perché la Rap non lo toglie?"

Ho già segnalato questo rifiuto tre volte in una settimana alla Rap, alla segreteria del sindaco e al comando vigili urbani: nessuno però interviene per rimuovere questo telaio di finestra, che si trova in via Roma all'angolo con via Vittorio Emanuele. E pensare che diversi mezzi Rap transitano da via Roma, incluso quelli che prelevano i rifiuti ingombranti. Sono stato anche a Palazzo delle Aquile, dove un vigile graduato, con un sorriso indescrivibile, mi ha detto che anche vicino casa sua ci sono rifiuti ingombranti. Nella più totale indifferenza.