La scalinata del Teatro Massimo usata come rampa di lancio | VIDEO

Ecco cosa succedeva intorno alle 18 in piazza Verdi. Questo "elemento" usava la storica scalinata così. Non era solo, ma con altri ragazzi che lo attendevano (tutti con il viso coperto) e lo riprendevano. Chi invece non era presente era la polizia municipale o altre forze dell'ordine. Solo, poco distanti, i militari dell'esercito di "strade sicure". Dopo la bravata il gruppetto si è dileguato