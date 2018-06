Cusimano: "Tagli alle navette gratuite Amat a Sferracavallo e Mondello"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 15 giugno sono partite le navette gratuite che permettono di raggiungere in maniera agevole i parcheggi nelle zone balneari di Palermo, ma i tempi di attesa si sono raddoppiati rispetto all’anno scorso a seguito di numerosi tagli che riguardano il numero delle navette impiegate. Il Consigliere Cusimano della VII Circoscrizione dopo aver effettuato una serie di incontri con cittadini residenti, che lamentavano problematiche relativamente ai tempi di attesa delle navette, ha subito contattato il Presidente Gristina dell’Amat e l’assessore Riolo alla Mobilità del Comune di Palermo, da entrambi aveva ricevuto massima disponibilità per incrementare il servizio al fine di ridurre i disagi.

Cusimano inoltre afferma che in realtà la questione a delle radici più profonde, in quanto la Regione Siciliana in questi anni ha ridotto notevolmente i finanziamenti, infatti con una nota dello scorso 6 giugno il dott. Bellomo Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità ha comunicato che a decorrere dal 1 ottobre di quest’anno avrebbe ridotto del 15% i rispettivi contrattuali regionali, a questo punto i disagi sarebbero stati non solo per le navette stagionale ma per i mezzi di trasporto dell’intera città di Palermo.

Per questo motivo il consigliere Cusimano Ferdinando ha interpellato il Deputato Regionale Edy Tamajo al fine di trovare una soluzione che porti i fondi per garantire il trasporti pubblici nella città di Palermo, infatti con un comunicato stampa effettuato nella giornata di ieri l’On. Edy Tamajo dava certezza che non sarebbero stati effettuati tagli, ma bensì sarebbero stati potenziati i finanziamenti, nei confronti di Amat per un importo di 25 milioni di euro. Cusimano conclude dicendo che seguirà la vicenda con la massima attenzione al fine di garantire maggiore efficienza dei servizi pubblici di trasporto a Palermo.