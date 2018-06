Svincolo zona Industriale di Brancaccio, lavori iniziati da 13 anni e mai terminati...

Doveva essere lo svincolo che alleggeriva la via Messina marine dai mezzi pesanti, doveva essere lo svincolo che poteva dare un grosso sfogo al traffico che giornalmente si riversa su le strade costiere.... infatti dovrebbe collegare la zona industriale di Brancaccio direttamente con l’autostrada nel 2005 cominciarono i lavori che ben presto furono bloccati a causa di una richiesta di modifiche dell’anas. 10 milioni di euro l’importo previsto, che a causa di questa variante lievitarono e la ditta appaltatrice rifiutò di continuare i lavori senza costi aggiuntivi. Insomma siamo nel 2018 e ancora lo svincolo è li incompleto. In più la zona riversa in uno stato totale di abbandono, sarebbe bello avere risposte dal Comune.