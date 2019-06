Auto ad alta velocità: strage di gatti in via Agostino Bertani

Giornalmente noi residenti assistiamo in via Agostino Bertani, zona Zisa, al massacro di tanti gatti e gattini che attraversano la strada. Curati da un'associazione animali, causa degli automobilisti che la percorrono ad alta velocità e molto indisciplinati, percorrendo la strada in un centro abitato ad alta velocità senza fermarsi o nemmeno accorgersi dell'investimento schiacciamento dei gatti, riversati in strada.

Ogni giorno assistiamo ad un macabro scempio, chiediamo sensibilità e controllo con telecamere e dorsi di questa strada affinchè si evitino spiacevoli eventi non solo di animali ma in futuro anche di persone nella sicurezza stradale di tutti.