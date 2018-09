Siamo in via San Cristoforo, traversa di via Roma. Da quasi una settimana circa è stato rinvenuto dell'amianto abbandonato e dopo svariate segnalazioni le autorità competenti hanno chiuso la strada senza la rimozione del materiale pericoloso, rendendo il percorso non transitabile per veicoli e pedoni. I residenti del quartiere chiedono la messa in sicurezza della strada e la riapertura della stessa.