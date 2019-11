Storia di un P4 maledetto: mi appello al sindaco!

Vi racconto una singolare vicenda che sto vivendo in prima persona, mettendoci la faccia e non volendo assolutamente rimanere anonimo: nello scorso mese di ottobre vendo la Panda Van intestata a mio padre ad un Signore che abita nella zona di Piazza Campolo e ne acquisto una nuova, questa volta del tipo Berlina. Mi reco nella sede della Delegazione Comunale di Piazza Marina, al fine di rettificare il Pass P4 dall’auto venduta a quella appena acquista e, dopo lunga attesa, al caldo e sul marciapiede della Piazza, visto che le porte della Delegazione erano rigorosamente sbarrate, benchè al suo interno ci fossero diversi posti a sedere, finalmente l’Impiegato avvia la mia pratica ma, proprio mentre questa giunge praticamente a conclusione, un improvviso black out all’energia elettrica fa saltare tutta l’operazione e con questa anche il collegamento con il server.

Vengo così costretto, con un nulla di fatto ed abbastanza contrariato, ad andar via. Torno dopo qualche giorno, sempre nella stessa Delegazione, faccio nuovamente la trafila dell'attesa e poi, finalmente, ed una Impiegata avvia daccapo tutto l’iter burocratico che si conclude abbastanza rapidamente e senza intoppi. Pago il pass che rinnovo per due anni e vado via felice. Detta felicità dura sino ad oggi, visto che, mentre sono in attesa in una Delegazione ACI per richiedere il Pass ZTL, mi accorgo che sul Pass P4, non è stata riportata la targa del veicolo da appena acquistato da mio padre, me bensì la targa della Panda da mio padre ceduta al nuovo acquirente che, come ho sopra scritto, risiede nella zona di Piazza Campolo.

Mi chiedo e lo chiedo anche al Sindaco Leoluca Orlando ed al Dirigente della Delegazione di piazza Marina, se questo è il modo di espletare le pratiche, senza, a mio avviso, la dovuta attenzione; chiedo inoltre come si può rilasciare un Pass P4 ad una vettura il cui proprietario, come attestato dai documenti da me presentati ed in loro possesso, visto che li hanno anche fotocopiati, non risiede nella zona in cui abita invece mio padre? Chiedo infine, chi mi ripagherà del tempo perduto, dal rischio che ha corso mio padre posteggiando nella zona P4, una vettura con un pass esposto recante una targa diversa da quella effettiva del veicolo? E per concludere, come dovrò rimediare a questa incresciosa situazione senza dover nuovamente fare le fila?