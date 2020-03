"Cani randagi pericolosi allo Stadio delle Palme"

Dopo l'inaugurazione del sindaco Orlando la gente credeva e sperava realmente che, dopo tanto tempo, lo Stadio delle Palme avrebbe acquisito il valore che merita. Così non è, anzi è molto peggio. Adesso vi sono i cani randagi, aggrediscono le persone che corrono. Nel mio caso specifico sono stato morso violentemente al polpaccio. Mancavano in quella occasione i disinfettanti o meglio quelli che c'erano erano scaduti. I cani da li devono essere tolti, sono pericolosi per chiunque specie se si considera che quello è un luogo controllato dai bambini. si rischiano infezioni gravi.