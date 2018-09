Queste immagini sono state scattate all'ingresso della scuola Ics Rita Levi Montalcini, plesso Borsellino, in via Tindari a Borgo Nuovo. E' uno schifo: hanno tagliato l'erba secca ma non l'hanno portata via e questo è il risultato. Non vi dico il cattivo odore, dovuto anche alla immondizia sparpagliata. La scuola è iniziata da due settimane e ancora regna questo scempio.