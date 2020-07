Altavilla, spiaggia libera costellata da rifiuti

Per avere accesso alla spiaggia libera del Comune di Altavilla Milicia devi imbatterti nella montagna di rifiuti posta proprio nelle vie di accesso. Bottiglie di vetro anche rotte e spazzatura dei bagnanti dei giorni scorsi che non trovando neanche l'ombra di un cestino o almeno l'indicazione di dove sono posti, pensano bene di gettare i sacchetti dei rifiuti dove capita, quindi all'ingresso o sulla stessa spiaggia. La cosa più brutta e che la gente con bambini a seguito non curante calpesta la spazzatura come se non la vedesse. Dunque c'è da chiedersi se possiamo fare il bagno in mezzo ai rifiuti possiamo fare i soliti assembramenti perché in spiaggia non è rispettata per niente la distanza i bagnanti per poco non si mettono l'uno sopra l'altro. Cosa siamo in.grado di rispettare... la polizia municipale che gira intorno al parcheggio del posto senza neanche dare un'occhiata a quello che succede in spiaggia che è davvero rivoltante. Nessuno di noi rispetta le regole perché non c'è nessuno che c'è le fa rispettare ecco perché i siciliani abbiamo la convinzione di poter fare tutto ciò che vogliamo. Dovremmo riflettere e forse vergognarci anche un po' per non avere rispetto per noi stessi e soprattutto per gli altri.