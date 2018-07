La rinascita di Romagnolo: "Basterebbe poco per valorizzare questa spiaggia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In questi anni le persone andavano solo Mondello e Vergine Maria, ma ad oggi notiamo che la spiaggia in via Messina Marine si va riempiendo pian piano. Vediamo oggi che le persone arrivano da tutte le parti, la spiaggia è affollata. Basterebbe poco per valorizzare questa spiaggia. Dico solo che il Sindaco dovrebbe apportare alcune modifiche, deve mettere le docce in spiaggia. Signor Sindaco, continui così e faccia in modo che la spiaggia resti pulita grazie ai suoi operai e che il pontile venga ristrutturato".

