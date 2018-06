"La spiaggia di Romagnolo dopo anni di abbandono è tornata a splendere"

In passato la spiaggia di Romagnolo veniva chiamata i bagni della salute ed erano migliaia i palermitani che andavano in quella spiaggia bellissima. Poi la spiaggia è stata abbandonata. Negli ultimi anni però il Comune ha deciso di riaprirla e di pulire la spiaggia e la costa di Romagnolo sta ritornado come ai tempi di una volta: le famiglie con i loro figli hanno ricominciato ad andare a Romagnolo, una bellissima spiaggia. Volevo dire grazie al comune di palermo che ha messo la Gesip a pulire le spiaggie. Speriamo che continui così, che mette anche a disposizione le docce. Oggi, 16 giugno 2018 la spiaggia è quasi piena (come si vede dalle foto), con bambini che giocano con le famiglie. Grazie al Comune e al sindaco Orlando.