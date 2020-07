Rischio ambientale per le due spiagge di Vergine Maria invase dai rifiuti

Scrivo per segnalare che le spiagge di Vergine Maria stanno diventando delle discariche a mare. Prese d'assalto da gentaglia, dopo il fine settimana le 2 spiagge sono un vero schifo. Plastica ovunque, sacchetti bicchieri piatti resti di cibo e pure i pannolini usati! La situazione è disastrosa a causa dell'inciviltà di questi soggetti. Oltre al problema di inquinamento ambientale costante aggiungo che nella seconda spiaggia situata all'inizio del lungomare Cristoforo Colombo conosciuta come "Mamma leone" buona parte della spiaggia è ricoperta da macerie edili che sono state sepolte in passato nel famoso scaricatore, ci sono interi pilastri pieni di ferri arruginiti e pericolosi.

Una decina di anni fa se non di più il comune mandava una ruspa che si occupava di pulire la superfice da queste macerie, il mare ogni inverno divora questa montagna sepolta di detriti e finisce per depositarli in spiaggia o sul mare. Il problema è abbastanza grave ed è arrivato il momento di parlarne bene e prendere i dovuti provvedimenti. Palermo non è solo Mondello ed è giusto che si salvagurdi tutto il resto del litorale. Sia per la pulizia che per la tutela ambientale.