Sperone, in via Pecori Giraldi guaine bituminose pericolose non rimosse

Stavolta l'incivilta dei palermitani non c'entra, il colpevole infatti ha un solo nome: "Eolo"... ma poco importa, tanto, chiunque sia il colpevole e nonostante le segnalazioni, la raccolta in periferia pare non abbia priorità. Ci troviamo in via Pecori Giraldi, allo Sperone, all'altezza del civico 11, dove si trovano sul marciapiede e sulla strada delle guaine bituminose portate dal forte vento del 5 maggio scorso. Praticamente anche se indecorose, si trovano li da più di un mese e mezzo, oltre ai pericoli che le stesse potrebbero comportare. Una triste realtà racconta di periferie, specie in II circoscrizione, totalmente abbandonate e dimenticate dalle istituzioni. Roberto Ales