Sperone, "concerti in strada" autorizzati o non autorizzati?

Ogni occasione è buona per far festa con esibizioni canore neomelodiche, e giochi pirotecnici . E come spesso accade, anche domenica sera, in pieno traffico, tra bancarelle e venditori di ogni genere, e sino a mezzanotte inoltrata, qualcuno ha pensato bene di obbligare i residenti di via Pecori Giraldi, ad ascoltare musica (ad alto volume) anche a coloro i quali avrebbero preferito fare altro, o magari dormire, in quanto il giorno successivo si sarebbero dovuti svegliare presto per recarsi al lavoro.

Chi rilascia le autorizzazioni non dovrebbe almeno adoperarsi per fare effettuare i dovuti controlli? Peggio ancora se feste e concerti non fossero autorizzati senza nessuno che controlli.