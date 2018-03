"Spasimo, sicurezza e decoro cercansi: quadri elettrici privi di qualsiasi protezione"

Il complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo è in stato di abbandono. Ho scritto una lettera a Leoluca Orlando per segnalare lo stato di degrado dell'area esterna – area verde – del sito. Si riscontrano quadri elettrici privi di qualsiasi protezione e sicurezza. Spero che venga preso un provvedimento. I palermitani hanno diritto di mettere in evidenza lo stato di abbandono delle cose, spesso lasciate nelle mani di chi, anziché vigilare e controllare, sta seduto davanti ad un pc connesso a internet o al cellulare.