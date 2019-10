Spartitraffico danneggiato all'incrocio tra via Uditore e viale Regione: "E' così da anni"

Spartitraffico danneggiato all'incrocio tra via Uditore e viale Regione. E' così ormai da anni e non è mai stato riparato. Così la maggior parte dei motociclisti si sente autorizzato a passarci sopra rischiando di causare incidenti, il tutto a pochi metri dalla polizia municipale presente in piazza Einstein. Situazione pericolosissima, segnalata più volte senza risolvere mai nulla, anche all'incrocio più sopra di via uditore dove la gente fa quello che vuole passando arbitrariamente con il semaforo rosso.