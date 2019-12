Sovrappasso viale Regione-Uditore, da più di due settimane un ascensore è guasto

Da più di due settimane uno degli ascensori del sovrappasso di viale Regione Siciliana-Uditore è guasto. Una situazione che crea non pochi problemi, soprattutto alle persone con mobilità ridotta.

Il sovrappasso in questione inoltre, come si evince dalle foto versa in totale stato di abbandono: dalle scale pendono le ragnatele, la sporcizia è davvero tanta (anche sui muri) e l'unico ascensore funzionante è davvero sporco, i vetri, il pavimento, i bottoni sono sporchissimi.

Il sovrappasso, inaugurato il 31 ottobre del 2013, nel primo periodo era pulito giornalmente. Adesso per nulla. Come sono lontani quei tempi...