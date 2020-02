Viale Regione, ascensore fuori servizio in uno dei sovrappassi: disagi per i disabili

In uno dei sovrapassi di viale Regione, quello vicino all'Uditore, l'ascensore è fuori servizio ed i disabili non ne possono fare uso. Ho chiamato la ditta che si dovrebbe occupare della manutenzione dell'ascensore che ha riferito di un guasto relativo alla rottura della cinghia e aspettano dall'Amat i pezzi di ricambio per riparare il guasto. Ho anche chiamato la sala controllo Amat per il servizio tram, che riferisce invece di un atto vandalico. L'atto vandalico per carità ci sara stato ma almeno un anno fa; mentre l'ascensore fino al 17 dicembre funzionava ed i vetri erano già rotti".