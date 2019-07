Lupare e padrini: "Perché vendere in Sicilia souvenir che hanno la mafia come sfondo?"

Sono un ragazzo siciliano di 21 anni e non ho mai potuto fare a meno di notare che in ogni città o località turistica dell'Isola che ho visitato venissero venduti diversi souvenir a dir poco diffamatori, con la mafia di sfondo. Souvenir in cui c'è scritto che la cultura siciliana è fatta di omertà, lupare e che "il padrino" sia al centro di tutto qui. Siamo sicuri di voler lasciare simili ricordi dell'Isola ai turisti stranieri che la visitano? Spero che in futuro possano cambiare un po' le cose. Non trovo normale lottare contro certi stereotipi se poi vengono venduti certi souvenir senza vergogna.