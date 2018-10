Mi fai portar via l'auto dal carro attrezzi? E io la posteggio di nuovo lì: storia di ordinaria inciviltà in via Narbone

Riceviamo e pubblichiamo la storia della giornalista Alessia Cannizzaro

Uno dei principali problemi di Palermo è sicuramente il traffico. Il secondo è il parcheggio. In alcune zone, però, il problema persiste anche se possiedi un garage con tanto di regolare contrassegno di divieto di sosta. E capita anche che oltre a non poter rientrare a casa, a volte, non puoi nemmeno uscire. Ieri sera, ad esempio, in occasione dell’onomastico di mia suocera, avremmo voluto trascorrere una serata fuori.

Ma una vettura ha bloccato l’accesso del garage. Non era la prima volta che notavamo quella vettura posteggiata proprio davanti al garage. In più occasioni abbiamo lasciato dei biglietti sul parabrezza, invitando gentilmente i proprietari a non posteggiare lì… perché – so che può sembrare strano – ma il garage è utilizzato proprio come garage! Ieri sera, visti i progetti, sono stata costretta a chiamare i vigili urbani per chiedere la rimozione forzata. Nonostante le ripetute chiamate, il carro attrezzi è arrivato dopo quasi tre ore.

Serata saltata e pizza a domicilio. Capita... purtroppo! Ma non è finita qua. Questa mattina, abbiamo trovato nuovamente la stessa auto posteggiata davanti alla saracinesca. In pratica, una volta recuperata l’auto, il proprietario ha deciso di rimetterla nello stesso posto, come se nulla fosse. In più, questa volta, persino con le ruote sul marciapiede. Una posizione che non solo bloccava l’uscita dell’auto dal garage e impediva il transito dei pedoni, ma ha reso complicata anche l’uscita della moto posteggiata all’interno dello stesso garage. Ho richiamato i vigili per la seconda in poche ore. Mi auguro, al mio rientro, di non trovarla nuovamente posteggiata lì...