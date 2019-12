Alla Soprintendenza del Mare un Natale in ricordo di Sebastiano Tusa

Un breve, intenso e partecipato momento quello vissuto in Soprintendenza del Mare nel ricordo di Sebastiano Tusa. È stata frutto di una corale e sommessa richiesta da parte di tutti i dipendenti, che ha convinto Valeria Li Vigni, nuovo Soprintendente del Mare e vedova dell'assessore, a scambiarsi i saluti e gli auguri in questo Natale e per il 2020. “E’ nostro compito istituzionale - ha detto Valeria Li Vigni - procedere sulla strada tracciata chiaramente da Sebastiano Tusa che tutti noi abbiamo il dovere morale di portare avanti. E’ Una missione strepitosa la progettualità della Soprintendenza del mare in continua evoluzione, contrassegnata dall’armonia che ha caratterizzato il nostro operato da settembre a oggi. Per questo siamo qui e vi ringrazio per l’impegno e l’affetto che state dimostrando alla Soprintendenza del Mare".