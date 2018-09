La situazione rifiuti abbandonati in via suor Maria Dolores di Maio all'Uditore rimane invariata. I residenti denunciano anche carenza igienica per l'abbandono, insieme agli ingombranti, dei rifiuti per strada. Impossibile aprire le finestre delle abitazioni adiacenti tale degrado. Siamo pronti a fare denuncia ai carabinieri se non agisce nell'immediato. Viviamo in mezzo ad una discarica. Si esortano tutte le autorità a provvedere quanto prima.