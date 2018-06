Degrado-tour per le vie della borgata di Sferracavallo. Da via Nicoletti, passando per via Tritone fino ad arrivare al lungomare Barcarello, la situazione è deprimente e drammatica. Le foto che ho fatto sono solo un piccolo campione, spero esplicativo della situazione grave in cui versa la borgata. Quando all'inciviltà dei cittadini si aggiunge la latitanza dell'amministrazione comunale, i risultati sono questi.