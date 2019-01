Sferracavallo, la stazione ferroviaria c'è ma la strada è buia e insicura

Arrivare o partire dalla stazione ferroviaria di Sferracavallo? Più facile a dirsi che a farsi. Il treno passa, vero. Ma il problema è il contesto. La strada in cui si trova la stazione, via Emanuele Palazzotto, è senza marciapiedi o illuminazione. Per non parlare delle sterpaglie. Ci sono dei lavori sono in corso, ma intanto il pericolo c'è. Per i pedoni percorrere anche un breve tratto è sostanzialmente un'avventura. Di sera poi l'avventura diventa un'impresa titanica. Solo una domanda: fino a quando saremo costretti a vivere in queste condizioni?

Segnalazione arrivata alla redazione di PalermoToday da Tommaso Romano