Sferracavallo, via del Tritone è una discarica: "Rifiuti presenti da oltre un mese"

Segnalo lo stato di assoluto abbandono e degrado in cui si trova Sferracavallo. "All'inciviltà della gente si somma l'inefficienza di chi è preposto ai controlli e alla pulizia, e i risultati sono questi. Segnalo da oltre un mese queste discariche di via Tritone ma nessuno interviene. Inoltre oggi è domenica e non hanno nemmeno svuotato i contenitori".