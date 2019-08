Sferracavallo annega tra i rifiuti, cosa offriamo ai turisti?

Camminando per raggiungere la piazza di Sferracavallo mi sono accorta di una situazione di degrado. In foto vedete i cassonetti che si incontrano da via Sferracavallo verso la piazza, un odore vomitevole e tutta la zona pedonale è piena di immondizia. Verso la zona mare, per andare agli scivoli, c'è una stradina che porta verso la zona balneare parallela al Lido Season, le condizioni attuali di questa stradina sono pessime, immondizia ovunque, piena di erbacce. Abbiamo un mare meraviglioso e le strade sono sporche e in condizioni pessime, non capisco tutto questo degrado. Cosa offriamo ai turisti? Ma soprattutto è casa nostra, rispettiamola. Dov è il controllo? Dove sono gli investimenti? Dove sta la pulizia? E la manutenzione? E’ una vergogna, spero che dei provvedimenti vengano presi il più presto possibile.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Diletta Stecchini