Guasto alla fognatura negli alloggi comunali di via delle Naiadi 9, a Sferracavallo. Da giorni, lamenta l'assegnatario di una delle case, abbiamo problemi con la fogna del pozzo nero: si è rotta la pompa sommersa ed i liquami stanno tracimando. "Abbiamo cercato di contattare ufficio comunale del Patrimonio di via Astorino, ma non risponde nessuno: vi prego aiutateci, abbiamo bambini a casa".