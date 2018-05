A Sferracavallo, in via Tritone nei pressi dell'incrocio con via Dammuso, il marciapiede è completamente distrutto. A provocare il danno, le ruspe utilizzate per rimuovere i rifiuti che si sono accumulati durante le varie "emergenze". Ai disagi si aggiungono i danni e alla fine a pagare siamo sempre noi cittadini.