Il Centro di mobilitazione Sicilia del corpo militare volontario della Croce rossa italiana ha oggi allestito due vetrine nel centro di Palermo, in occasione della Settimana delle forze armate, presso il negozio di abbigliamento Calcaterra di via Vittorio Emanuele 308 e il negozio Doppelgänger di via Maqueda 459 che rimarranno allestite sino a giorno 4 novembre.