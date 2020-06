"Senza la cultura nessun futuro", videomapping in via Maqueda

Il lockdown in questi mesi ha messo seriamente in ginocchio e ha reso evidente lo stato di cronica precarietà che affligge da molti anni il mondo della cultura. La privatizzazione e la riduzione delle risorse pubbliche hanno svalorizzato una crescente produttività artistica ed economica. Il video è un collage di immagini di alcune opere d'arte che si inseriscono nel volto dell'artista Carmela Rizzuti, ideatrice e produttrice di questo video, per dimostrare che noi siamo la storia, siamo il prodotto e il risultato del nostro passato. Le opere d’arte hanno sempre avuto lo scopo di trasmettere la vita e quindi la nostra storia, ma purtroppo in questo ambito culturale nel nostro paese non viene giustamente ed economicamente valorizzata. Video e foto di Carmela Rizzuti, musica Leioa Kantika Korala_Bring me little water Silvy.