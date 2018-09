Frazione di Misilmeri senza acqua! Da sabato pomeriggio,gran parte di Portella di Mare è senza acqua! Tutti gli abitanti che usufruiscono della fornitura idrica da parte di “Gibilrossa Acque di Marcianó” stanno vivendo giorni di disagio e come giustificazione a tutto ciò,un responsabile ha dichiarato che il problema è nato per la rottura di una pompa.Sembra una scusa o forse non lo è,ma speriamo che presto tutto si risolva!