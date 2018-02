"Cassaro basso, segnaletica errata e fioccano le multe"

Questo è quello che accade in questa città in mano a perfetti incompenti: come vedete nella prima foto il segnale mi dice che per fare il percorso alternativo e non avere problemi con il blocco Ztl posso prendere dritto. Io cittadino rispettoso della segnalatica oltrepasso questo cartello e mi immetto nella via Porto Salvo. Ma attenzione perché la via Porto Salvo è a traffico limitato (da qualche mese), infatti dopo 10 metri trovo il varco con tanto di telecamera (vedi seconda foto) e mi arrivano le multe (3 nello stesso giorno di cui una alle 19:58 e 23 secondi). Ora: ma che cosa pensavate quando avete lasciato il cartello col percorso alternativo 10 metri prima del varco? E andiamo a contestare!