Oggi con sorpresa ho ricevuto dalla segreteria scolastica dell'Iti Vittorio Emanuele III (in via Duca della Verdura) la sgradita sorpresa che agli studenti meritevoli, come mio figlio che frequenta il quarto anno con la media dell'otto, non viene più riconosciuto alcuno sconto nelle tasse annuali destinate all'istituto. Poiché da sempre non ha mai funzionato la palestra e altri servizi, farò istanza alla Procura della Repubblica per chiedere le ragioni di tale disservizi.