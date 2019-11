Gli allievi dell'istituto Pestalozzi-Cavour consiglieri comunali per un giorno

Oggi la settima commissione consiliare ha incontrato a Sala delle Lapidi i ragazzi dell'istituto comprensivo Pestalozzi-Cavour. I piccoli, seppur per qualche ora, hanno vestito i panni dei consiglieri comunali. Ad accoglierli Sabrina Figuccia, Marcello Susinno e Rosario Arcoleo. Nelle loro mani è stata consegnata la proposta di riqualificare e bonificare il canalone Boccadifalco che a causa dell'incuria, minaccia l'incolumità dei residenti.

Simona, Marta, Giuseppe e i compagni sugli scranni della giunta hanno così letto con una grammatica semplice ma altrettanto efficace, la mission di un progetto che guarda alla messa in sicurezza del territorio e alla sua vivibilità. Una proposta salutata favorevolmente dai consiglieri comunali che hanno valutato l'ipotesi di riunire la commissione in esterna predisponendo un sopralluogo con i tecnici del comune. "Abbiamo bisogno di queste testimonianze - ha detto Marisa Infuso, docente di lettere presso l'Istituto - dopo che per decenni è passato un messaggio di generale disinteresse dalla cosa pubblica" .