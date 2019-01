Scuola materna De Cosmi, le aule sono gelide: i genitori comprano le stufe

Alunni al freddo ed i genitori comprano la stufa, succede presso il plesso della scuola materna statale De Cosmi di via Leonardo Ruggeri 1, a Passo di Rigano. Più volte i genitori e gli insegnanti hanno sollevato il problema, che già si trascina da anni ma nessun provvedimento è stato messo in opera, dicono i genitori degli alunni interessati. “C’è stato detto che la scuola ha eseguito la richiesta agli organi di competenza ma di questi non si hanno notizie” riprendono gli stessi genitori. Plafoniere rotte ed in alcune stanza anche fili elettrici penzolanti dal tetto, riscaldamenti inesistenti in alcune aule; “i nostri figli sono rimasti al freddo nei giorni scorsi e continuano ad esserlo ancor oggi”, dicono le mamme ed i papà degli alunni.

Inoltre, i genitori ringraziano gli insegnanti, che stringendosi, hanno fatto lezione nell’aula dove esiste un climatizzatore che ha dato un po’ di calore ai loro figli. Ci auspichiamo che questo terribile disservizio venga subito risolto, e che gli autori interessati pensino per prima alla salute dei nostri bambini e dei lavoratori che prestano la propria attività nel plesso De Cosmi; sperando che allo stesso tempo, si risolva anche il problema del caldo che ogni anno si ripete nei periodi primaverili e pre-estivi, ribadiscono gli stessi genitori.